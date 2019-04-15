Запущен единый реестр ПО стран ЕАЭС для их участия в госзакупках

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ запустило единый реестр программного обеспечения для государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это позволит странам ЕАЭС участвовать в российских госзакупках. Такая информация размещена на сайте Минкомсвязи.

Как сказано в сообщении, запущен реестр евразийского программного обеспечения и таким образом законодательно обеспечены преференции на российском рынке разработчикам ПО из стран ЕАЭС. Разработчики, попавшие в реестр, имеют преференции в конкурсах, проводимых с участием госкомпаний и компаний с долей государства.

Минкомсвязи уточнило, что это шаг в одностороннем порядке. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков предложил коллегам из стран ЕАЭС посмотреть, как это работает, чтобы вынести инициативу на уровень ЕАЭС.