Запущен единый реестр ПО стран ЕАЭС для их участия в госзакупках

Как сказано в сообщении, запущен реестр евразийского программного обеспечения и таким образом законодательно обеспечены преференции на российском рынке разработчикам ПО из стран ЕАЭС. Разработчики, попавшие в реестр, имеют преференции в конкурсах, проводимых с участием госкомпаний и компаний с долей государства.
Минкомсвязи уточнило, что это шаг в одностороннем порядке. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков предложил коллегам из стран ЕАЭС посмотреть, как это работает, чтобы вынести инициативу на уровень ЕАЭС.