Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Запущен единый реестр ПО стран ЕАЭС для их участия в госзакупках

    Запущен единый реестр ПО стран ЕАЭС для их участия в госзакупках

    Поделиться
    Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ запустило единый реестр программного обеспечения для государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это позволит странам ЕАЭС участвовать в российских госзакупках. Такая информация размещена на сайте Минкомсвязи.

    Как сказано в сообщении, запущен реестр евразийского программного обеспечения и таким образом законодательно обеспечены преференции на российском рынке разработчикам ПО из стран ЕАЭС. Разработчики, попавшие в реестр, имеют преференции в конкурсах, проводимых с участием госкомпаний и компаний с долей государства.

    Минкомсвязи уточнило, что это шаг в одностороннем порядке. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков предложил коллегам из стран ЕАЭС посмотреть, как это работает, чтобы вынести инициативу на уровень ЕАЭС.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить