Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Госдума приняла во втором чтении законопроект о госзакупках в сфере культуры

    Госдума приняла во втором чтении законопроект о госзакупках в сфере культуры

    Поделиться
    Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект, направленный на изменение и упрощение процедуры госзакупок для деятелей культуры.

    Речь идет об увеличении максимально размера закупок у единственного поставщика с 400 до 600 тыс. руб. При этом общая сумма госзакупок не может превышать 30 млн руб. На данный момент она достигает 20 млн руб., а в первоначальном варианте законопроекта предлагалось увеличить сумму до 50 млн руб.

    Принятый законопроект также устанавливает, что учреждения культуры для проведения госзакупок смогут использовать средства, полученные в виде благотворительных пожертвований и дара.

    Кроме того, предметами закупки теперь смогут стать права на произведения литературы и искусства, а также права на исполнение конкретных исполнителей на фонограммы.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить