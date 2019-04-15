Госдума приняла во втором чтении законопроект о госзакупках в сфере культуры

Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект, направленный на изменение и упрощение процедуры госзакупок для деятелей культуры.

Речь идет об увеличении максимально размера закупок у единственного поставщика с 400 до 600 тыс. руб. При этом общая сумма госзакупок не может превышать 30 млн руб. На данный момент она достигает 20 млн руб., а в первоначальном варианте законопроекта предлагалось увеличить сумму до 50 млн руб.

Принятый законопроект также устанавливает, что учреждения культуры для проведения госзакупок смогут использовать средства, полученные в виде благотворительных пожертвований и дара.

Кроме того, предметами закупки теперь смогут стать права на произведения литературы и искусства, а также права на исполнение конкретных исполнителей на фонограммы.