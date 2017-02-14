Продавай российское: отечественные поставщики получили приоритет по 223-ФЗ

С 2017 года поставщики российских товаров, российские компании, выполняющие работы, оказывающие услуги по 223-ФЗ получают приоритет перед зарубежными. В ценовом выражении приоритет представляет собой 15% преимущества (фору). По мнению Правительства, принятая мера простимулирует развитие всех отраслей российской экономики.

Вступившим в силу Постановлением Правительства установлен порядок действия приоритета. Так, если закупка осуществляется способом, при котором победитель определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок (например, в конкурсе, запросе предложений), то оценки заявок о поставке товаров российского происхождения проводятся по предложенной в них цене, но условно сниженной на 15%. Договор при этом заключается по цене, указанной в такой заявке. Если закупка производится путем снижения начальной цены (так проводится редукцион), а победителем стало иностранное лицо, то договор с ним заключается по цене, сниженной на 15% от предложенной им. В случае проведения аукциона на повышении, договор с ним заключается, наоборот, по цене, увеличенной на 15% от предложенной.

Условием предоставления приоритета российским товарам, работам и услугам является включение в закупочную документацию определенных сведений. В частности, это положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указание страны происхождения поставляемого товара, работы или услуги, сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара.

В то же время установлены случаи, когда приоритет не предоставляется. Например, если закупка признана несостоявшейся, и договор заключается с ее единственным участником, или если в заявках нет конкуренции отечественных и зарубежных товаров. Также действие приоритета не распространяется на закупки, объявленные до 1 января 2017 года.

Ссылка на Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 г. №925:

http://government.ru/media/files/AgAU6GnALWqb2f7Z7tOzDth96ATIjKfj.pdf