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    Требования к компаниям, участвующих в госзакупках, предложили ужесточить

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    Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил губернаторскому корпусу совместно с правительством обсудить вопрос об ужесточении требований к компаниям, выдвигающим себя на конкурс в рамках 44-ФЗ.

    В результате, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, предложил дополнить процедуру отбора претендентов на госконтракты их предварительной проверкой. Глава региона сослался на опыт госкорпорации «Росатом», у которой такая система предварительной проверки давно существует.

    «По поводу предквалификационных требований это было предложено, как я понял, для того, чтобы отсечь заведомо жуликов. Если нужно это сформулировать более жестко и конкретно, давайте это сделаем», — сказал глава правительства.

    Медведев подчеркнул, что это не должно превратиться в обратную крайность, а нужно найти баланс между антимонопольным регулированием и, в то же время, отсечь очевидных жуликов с плохой репутацией.

    Медведев отнес вопрос о реформировании законодательства о закупках к вопросам, которые им «идеологически разделяются». И добавил, что реформирование законодательства о закупках, о госконтрактах, 44-ФЗ и других законов должно быть проведено в кратчайшие сроки.

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