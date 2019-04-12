Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Оформляйте заявки на продукты в 1 клик в браузере Mozilla Firefox!

    Оформляйте заявки на продукты в 1 клик в браузере Mozilla Firefox!

    Поделиться

    Агрегатор финансовых продуктов для бизнеса и частных клиентов "Финансовый супермаркет ЭТП ГПБ" выпустил расширение для браузера Mozilla Firefox. 

      

    Теперь клиенты Финансового супермаркета могут оставлять заявки на основные продукты для поставщиков прямо в браузере!

    Установите расширение для браузера в 1 клик. После установки в правом верхнем углу страницы появится значок расширения. Кликните на него, чтобы заполнить форму и отправить заявку не переходя на другие сайты.

    В расширении вам доступны заявки на самые популярные услуги:

    Банковская гарантия - от 2,8% годовых

    Тендерный кредит - от 3,4%

    Кредит для компании - от 2,1% в месяц

    Скачать расширение для Mozilla Firefox

    Так же, спешим напомнить, что уже выпущено аналогичное расширение для браузера Chrome.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить