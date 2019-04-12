Оформляйте заявки на продукты в 1 клик в браузере Mozilla Firefox!

Агрегатор финансовых продуктов для бизнеса и частных клиентов "Финансовый супермаркет ЭТП ГПБ" выпустил расширение для браузера Mozilla Firefox.







Теперь клиенты Финансового супермаркета могут оставлять заявки на основные продукты для поставщиков прямо в браузере!

Установите расширение для браузера в 1 клик. После установки в правом верхнем углу страницы появится значок расширения. Кликните на него, чтобы заполнить форму и отправить заявку не переходя на другие сайты.

В расширении вам доступны заявки на самые популярные услуги:

Банковская гарантия - от 2,8% годовых

Тендерный кредит - от 3,4%

Кредит для компании - от 2,1% в месяц

Скачать расширение для Mozilla Firefox

Так же, спешим напомнить, что уже выпущено аналогичное расширение для браузера Chrome.