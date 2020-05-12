ПРИЕМКА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Согласно части 13 статьи 34 Закона № 44-ФЗ обязательным условием включения в контракт является порядок и сроки осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, порядок и сроки оформления результатов такой приемки.

Важно отметить, что Письмом Минэкономразвития России от 06.02.2017 № ОГ-Д28-1229 закреплено, что приемку осуществляет заказчик и оформляет документ о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

Приемочная комиссия может создаваться по решению заказчика для приемки товаров, работ, услуг, либо приемки результатов по отдельному этапу исполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в рамках заключенного контракта. Комиссия должна состоять не менее чем из 5 человек. Следует отметить, что заказчик не вправе передавать полномочия по приемке товара и подписанию актов приемки третьим лицам - организациям по договору.

При осуществлении приемки товаров проверяется соответствие заключенному контракту в части количества, объема, комплектности, требованиям качества и безопасности, упаковки, маркировки, требованиям нормативно-технической документации, а также соответствие сопроводительным документам.

Приемку товара можно разделить на несколько этапов:

Приемка товара по количеству, объему, комплектности согласно сопроводительным документам;

Визуальный осмотр товара (выявление визуальных дефектов);

Выявление скрытых дефектов, заводского брака;

Фиксация выявленных недостатков в акте, в том числе недостатков, которые устраняются в рамках исполнения гарантийных обязательств поставщиком, либо производителем товара, и срока их устранения.

Важным моментом является то, что при приемке товаров, работ, услуг необходимо присутствие поставщика (подрядчика, исполнителя).

Изменения в законодательстве по приемке ТРУ, в части внешней экспертизы освещены в статье.

С начала 2020 года запущен новый функционал в единой информационной системе по электронному актированию приемки товаров, работ, услуг, согласно которому при взаимодействии заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) появилась возможность обмена документами о приемке товаров, работ, услуг в электронной форме.