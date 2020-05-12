Правительство может разрешить госзаказчикам закупки у государственных единственных поставщиков с исключительными полномочиями

Правительство РФ рассматривает поправки к законопроекту о госзакупках работ и услуг у единственных поставщиков с исключительными полномочиями, находящихся в 100% собственности государства.

"Принятие законопроекта с учетом проекта поправок будет способствовать сохранению права заказчиков осуществлять закупку работ или услуг у организаций, исключительные полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами, в том числе у юридических лиц, 100% акций которых находится в федеральной собственности", - говорится в материалах правительства.

Сам законопроект ранее был принят Госдумой в первом чтении и предусматривает, что госзаказчики могут закупать у единственного поставщика услуг по экспорту драгоценных металлов и драгоценных камней, отпущенных из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации для реализации на внешнем рынке. При условии, что такими едпоставщиками являются организации, 100% голосующих акций которых находится в федеральной собственности.