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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Правительство может разрешить госзаказчикам закупки у государственных единственных поставщиков с исключительными полномочиями

    Правительство может разрешить госзаказчикам закупки у государственных единственных поставщиков с исключительными полномочиями

    Автор: https://prozakupki.interfax.ru/
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    Правительство РФ рассматривает поправки к законопроекту о госзакупках работ и услуг у единственных поставщиков с исключительными полномочиями, находящихся в 100% собственности государства.

    "Принятие законопроекта с учетом проекта поправок будет способствовать сохранению права заказчиков осуществлять закупку работ или услуг у организаций, исключительные полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами, в том числе у юридических лиц, 100% акций которых находится в федеральной собственности", - говорится в материалах правительства.

    Сам законопроект ранее был принят Госдумой в первом чтении и предусматривает, что госзаказчики могут закупать у единственного поставщика услуг по экспорту драгоценных металлов и драгоценных камней, отпущенных из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации для реализации на внешнем рынке. При условии, что такими едпоставщиками являются организации, 100% голосующих акций которых находится в федеральной собственности.

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