В 223-ФЗ появился новый случай проведения закрытой закупки

С 24 апреля в 223-ФЗ прописали еще одну возможность проведения закрытой закупки. В новой редакции действуют ч. 1 ст. 3.5 и абзац первый ч. 15 ст. 4 223-ФЗ.

С указанной даты закрытые конкурентные закупки проводятся и в случае, если они осуществляются в рамках выполнения гособоронзаказа для обеспечения обороны и безопасности РФ в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство и поставки космической техники и объектов космической инфраструктуры.

Сведения о таких закупках в ЕИС не размещаются. Соответствующая информация содержится в федеральном законе № 124-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».