Какие товары не получили допуск к госзакупкам

Правительство РФ утвердило новый перечень промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливается запрет на закупки для государственных и муниципальных нужд. В перечень включены 153 вида товаров, указанных в соответствии с кодами ОКПД 2. Такая информация содержится в постановлении Правительства РФ №616.

Запрет касается закупок определенных товаров, работ и услуг для нужд обороны страны и безопасности государства.

Запреты не распространяется в случаях: отсутствия на территории РФ производства соответствующего товара, закупки одной единицы товара, стоимость которой не превышает 100 тыс. руб., и закупки совокупности таких товаров, суммарная стоимость которых составляет менее 1 млн руб., необходимости обеспечения взаимодействия товаров с товарами, используемыми заказчиком, закупки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, закупок ФСБ, ФСО, СВР, органами внешней разведки Минобороны, МВД, Росгвардией, Управлением делами Президента РФ и ГУСП Президента РФ, закупки товаров ФСО, проводимых для реализации мер по осуществлению государственной охраны, а также закупки транспортных средств МВД для обеспечения безопасности объектов государственной охраны.

В перечень попадает продукция, произведенная на территории РФ или на территории государства – члена ЕАЭС при наличии сведений о ней в реестре российской промышленной продукции либо в реестре евразийской промышленной продукции. Выписку из такого реестра, а также информацию о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории РФ, если это предусмотрено постановлением Правительства РФ № 719, участник должен будет предоставить в составе заявки. Эта информация также включается в контракт.

Данное постановление вступило в силу с 1 мая текущего года и не применяется к закупкам, извещения о которых размещены в ЕИС до указанной даты, в том числе к контрактам, информация о которых включена в реестр контрактов до 1 мая. Запреты в отношении автомобильной продукции и колесных транспортных средств, указанных в п. 73 – 75, п. 83 и п. 109 – 112 перечня, вступают в силу с 1 июля.