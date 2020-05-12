В России введут 15% ценовую преференцию для госзакупок всех евразийских товаров

Ценовая преференция в размере 15% может быть введена для госзакупок всех товаров производства стран ЕАЭС, включая Россию. Соответствующий проект поправок к 44-ФЗ внесен в Госдуму.

Поправки предусматривают предоставление преимущества в отношении цены контракта при закупках всех евразийских товаров, а также работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых лицами государств, являющихся членами ЕАЭС. Причем такая преференция предоставляется, если в заявке участника закупки стоимость товаров (работ, услуг), происходящих из государств – членов ЕАЭС составляет не менее 50% стоимости всех предложенных таким участником товаров. Кроме того, правительство РФ сможет дополнительно увеличивать размер предоставляемых ценовых преференций.

Механизм ценовой преференции предусматривает, что при рассмотрении заявок на участие в закупке по стоимостному критерию должны оценивать заявки российских поставщиков по предложенной ими цене, сниженной на 15%. При этом фактически договор на поставку товара или оказание услуг заключается по цене, указанной в заявке, без учета ценовой преференции.

На сегодняшний день 44-ФЗ предусматривает предоставление 15% ценовой преференции только при закупке определенных российских товаров, включенных в перечень, утвержденный соответствующим приказом Минфина РФ. Аналогичная норма о предоставлении 15% ценовой преференции при закупках госкомпаний распространяется на все товары российского производства.