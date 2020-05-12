Генпрокуратура усилит контроль по выплатам за исполненные госконтракты

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов намерен обратиться к президенту РФ с просьбой поручить Генеральной прокуратуре усилить контроль за выплатами по исполненным государственным и муниципальным контрактам.

По его словам, долгов перед бизнесом накоплено на десятки миллиардов, отдав их, государство окажет действенную помощь. Президент уже давал такое поручение в 2015 г., и несколько лет Генпрокуратура показывала хорошие результаты по ликвидации задолженности. «Более того, прокуроры сегодня, пожалуй, едва ли не единственные, кого чиновники могут бояться», – сказал Титов.

Ранее Титов сообщил, что с начала 2020 г. федеральный уполномоченный и региональные бизнес-омбудсмены получили более 200 обращений предпринимателей о неисполнении обязательств по оплате контрактов государственными и муниципальными заказчиками, заказчиками с госучастием на сумму свыше 480 млн руб.

Также, Титов направил президенту РФ предложения по комплексу антикризисных мер в условиях распространения коронавируса. Бизнес-омбудсмен предложил провести оплату уже выполненных работ по госконтрактам, ввести по контрактам с малыми и средними предпринимателями (МСП) авансирование на уровне 30% суммы договора, временно запретить расширение Единого реестра недобросовестных поставщиков, а также снизить для МСП размер обеспечительного взноса при подаче заявки на участие в торгах.