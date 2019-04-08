Правительство внесло законопроект об ускорении госзакупок

Правительство РФ внесло в Государственную Думу проект закона, в котором предлагаются меры для более оперативных закупок по 44-ФЗ. Законопроект опубликован в базе нижней палаты парламента.

Законопроектом предлагается сократить срок размещения извещения об осуществлении закупки, повысить ценовой порог, допускающий проведение электронного аукциона с сокращенным сроком подачи заявок (семь дней) с 3 млн руб. до 50 млн руб.

Как указано в документе, в качестве антидемпинговой меры законопроектом устанавливается условие о запрете выплаты аванса при заключении контракта с участником закупки, предложившим цену контракта, которая на 25% и более ниже начальной (максимальной) цены контракта.

Правительство уточнило, что принятие закона потребует доработки функционала единой информационной системы, поэтому предложило отложить срок вступления его в силу до 1 июля текущего года.