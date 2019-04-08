Процесс определения цен в госзакупках автоматизируют

Федеральное казначейство планирует автоматизировать процесс определения начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) в госзакупках. Об этом заявила глава управления по контролю в сфере контрактных отношений Казначейства Елена Беликова в ходе форума «Госзаказ».

По словам Беликовой, сейчас есть проблема с определением НМЦК в госзакупках — нет четких и обязательных правил формирования и обоснования цены. В этом году планируется решить эту задачу за счет введения четких и обязательных правил по определению НМЦК, исключения избыточных требований к обоснованию этих цен.

При решении этой задачи Казначейство планирует провести агрегацию в структурированном виде цен на товары, работы, услуги из фактических сделок, зарегистрированных в ЕИС в сфере закупок. Также планируется реализовать в ЕИС механизм запроса коммерческих предложений, госзаказчики смогут запрашивать коммерческие предложения только через ЕИС.

Беликова добавила, что выполнение этих задач позволит дозаполнить каталог товаров, работ, услуг ценовой информации. Все это позволит автоматизировано определять НМЦК. Это не быстрое решение, которое требует накопления большого массива данных, формирование самого такого решения.