Закупки госкомпаний у субъектов МСП будет мониторить «Независимый регистратор»

В этом году планируется распространить действие «Независимого регистратора» на все виды закупок в рамках контрактной системы, подключить к системе все электронные торговые площадки (ЭТП) а также распространить контроль «Независимого регистратора» на закупки госкомпаний у субъектов МСП.
В настоящее время «Независимый регистратор» охватывает только электронные аукционы. По замыслу Казначейства, под мониторинг системы должны подпасть действия заказчиков в части планирования закупок, действия заказчиков и поставщиков в ЕИС. Реализация этих планов увеличит число транзакций, обрабатываемых «Независимым регистратором», с 200 млн до 1,2 млрд в год.
«Независимый регистратор» обеспечивает фиксацию юридически значимых действий в ЕИС в области госзакупок и на электронных торговых площадках, аккредитованных для проведения госзакупок.