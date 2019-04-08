Закупки госкомпаний у субъектов МСП будет мониторить «Независимый регистратор»

Федеральное казначейство планирует распространить действие системы «Независимый регистратор» на закупки госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом заявил заместитель начальника отдела управления по контролю в сфере контрактных отношений Казначейства Петр Козлов в рамках форума «Госзаказ».

В этом году планируется распространить действие «Независимого регистратора» на все виды закупок в рамках контрактной системы, подключить к системе все электронные торговые площадки (ЭТП) а также распространить контроль «Независимого регистратора» на закупки госкомпаний у субъектов МСП.

В настоящее время «Независимый регистратор» охватывает только электронные аукционы. По замыслу Казначейства, под мониторинг системы должны подпасть действия заказчиков в части планирования закупок, действия заказчиков и поставщиков в ЕИС. Реализация этих планов увеличит число транзакций, обрабатываемых «Независимым регистратором», с 200 млн до 1,2 млрд в год.

«Независимый регистратор» обеспечивает фиксацию юридически значимых действий в ЕИС в области госзакупок и на электронных торговых площадках, аккредитованных для проведения госзакупок.