Порядок заключения госконтрактов с единственными поставщиками могут изменить

Министерство финансов РФ подготовило предложения по изменению норм 44-ФЗ, определяющих порядок заключения госконтрактов с единственными поставщиками, сообщает «Интерфакс».

Одно из предложений Минфина направлено на создание возможности прерывания так называемого «круга закупки». По действующему законодательству, госзаказчик обязан повторно проводить закупку в случае, если конкурс, а затем и запрос предложений признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Таким образом, количество «кругов закупки» не ограничено и может прерваться только в случае поступления на закупку из «круга закупок» хотя бы одной заявки. Такая цикличность проведения закупок приводит к существенному затягиванию сроков заключения контрактов и невозможности обеспечить потребности заказчика.

Предложение Минфина, предусматривает предоставление заказчику права — после признания несостоявшимся первого «круга закупки» — заключать соответствующий контракт с любым лицом, соответствующим требованиям конкурсной документации. Но обязательно по согласованию с контрольным органом.

Кроме того, Минфин предлагает установить возможность изменения условий контрактов с единственным поставщиком только для неконкурентных рынков или для случаев, когда, по факту, осуществить поставку товар может единственный поставщик.

Предложения министерства включены в проект доклада президенту РФ по вопросу о внесении изменений в действующее законодательство о контрактной системе.