Удостоверяющий центр ООО «ЭТП ГПБ Консалтинг» сократил список документов на получение электронной подписи

Удостоверяющий центр ООО «ЭТП ГПБ Консалтинг» сократил список документов, запрашиваемых от клиента для получения электронной подписи.
Теперь, для получения электронной подписи клиент предоставляет 2 документа: ПАСПОРТ и СНИЛС. Остальное предоставляется в виде сведений или автоматически сформированных в УЦ документов.
Изменения вступают в силу с 7 апреля 2019 года, с вступлением в силу новой версия Регламента Удостоверяющего центра ООО «ЭТП ГПБ Консалтинг». Новая версия будет размещена на сайте ЭТП ГПБ и представлена в виде уведомлений для Пользователей. Изменения затронули общую структуру регламента, добавлен порядок обслуживания через Доверенных лиц УЦ, изменен список представляемых в УЦ документов.
Требования к документам для получения электронной подписи:
|Было
|Стало
|Устав - оригинал или заверенные копии
|Паспорт (основной разворот, актуальная прописка) или иной документ, удостоверяющий личность - оригинал (предоставляется лично) либо нотариально заверенные копии (предоставляются доверенным лицом)
|Выписка из протокола или решение о назначении руководителя - оригинал или заверенные копии
|Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) – оригинал, либо копия
|Выписка из приказа или приказ - оригинал или заверенные копии
|Заявление с подписью заявителя и печатью организации в распечатанном виде – формируется в УЦ
|Свидетельство о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц - оригинал или заверенная копия
|Если владелец КЭП не Руководитель, то:
Документ, подтверждающий полномочия физического лица действовать от имени юридического лица (доверенность) - оригинал
|Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе - оригинал или заверенная копия
|Если получает КЭП не сам владелец:
Доверенность и паспорт представителя- оригинал
|Документы, удостоверяющие личность (основной разворот, актуальная прописка) - оригинал (предоставляется лично) либо нотариально заверенные копии (предоставляются доверенным лицом)
|Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) - оригинал (предоставляется лично) либо нотариально заверенная копия (предоставляется доверенным лицом)
|Заявление с подписью заявителя и печатью организации в распечатанном виде – формируется в УЦ
|Если владелец КЭП не Руководитель, то:
Документ, подтверждающий полномочия физического лица действовать от имени юридического лица (приказ о приеме на работу) - оригинал или заверенная копия
|Если получает КЭП не сам владелец:
Доверенность и паспорт представителя- оригинал
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