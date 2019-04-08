Президент РФ подписал закон о совершенствовании контроля в госзакупках

Президент РФ подписал закон о внесении изменений в 44-ФЗ, определяющих порядок организации контроля в сфере госзакупок. Поправки направлены на совершенствование контрольно-надзорной деятельности при проведении процедур отбора поставщиков при госзакупках. Документ опубликован на портале правовой информации.

По принятым поправкам, правительство РФ должно будет утвердить единый порядок осуществления контроля за проведением госзакупок. При этом органы контроля должны будут заниматься проверками заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, закупочных комиссий и их членов, уполномоченных органов и учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок. При этом порядок проведения таких проверок должно будет определить правительство РФ.

Также поправки предоставляют муниципальным органам власти права передавать свои закупочные функции на региональный уровень, вводят запрет на совмещение в одном органе функций по контролю и по осуществлению закупок, вводят риск-ориентированный подход, вводят оценку эффективности работы органов контроля.

Кроме того, согласно этому закону, нормы 44-ФЗ, регулирующие мониторинг закупок, аудит и контроль в сфере закупок, будут распространены на негосударственные юридические лица при предоставлении им бюджетных инвестиций для реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства.

Помимо этого, значительно расширены для контрольно-надзорных органов основания для проведения внеплановых проверок госзаказчиков. Основанием для таких проверок станет, в частности, информация о признаках нарушения законодательства о закупках. Причем, такая информация может исходить как от «общественных контролеров», так и от СМИ.

Новые нормы 44-ФЗ вступят в силу с 1 июля.