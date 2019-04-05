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    Трансляция специальной сессии Минфина, ФАС России и Федерального Казначейства

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    То, что ждали заказчики всей страны, случится 5 апреля на Форуме «ГОСЗАКАЗ»!

    Впервые на вопросы заказчиков, поставщиков, уполномоченных органов, общественности ответят представители «большой тройки»: Министерства финансов РФ (Заместитель Министра Алексей Лавров); ФАС России (заместитель Руководителя Михаил Евраев); Федерального казначейства (заместитель Руководителя Анна Катамадзе).

    Готовьте вопросы и приходите на Форум-выставку «ГОСЗАКАЗ» 5 апреля в 14:00.

    Прямая трансляция с мероприятия будет осуществляться на сайте сетевого издания «Цифровые закупки».  


    Ссылка на трансляцию >>>


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