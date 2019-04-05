Трансляция специальной сессии Минфина, ФАС России и Федерального Казначейства

То, что ждали заказчики всей страны, случится 5 апреля на Форуме «ГОСЗАКАЗ»!

Впервые на вопросы заказчиков, поставщиков, уполномоченных органов, общественности ответят представители «большой тройки»: Министерства финансов РФ (Заместитель Министра Алексей Лавров); ФАС России (заместитель Руководителя Михаил Евраев); Федерального казначейства (заместитель Руководителя Анна Катамадзе).

Готовьте вопросы и приходите на Форум-выставку «ГОСЗАКАЗ» 5 апреля в 14:00.

Прямая трансляция с мероприятия будет осуществляться на сайте сетевого издания «Цифровые закупки».



Ссылка на трансляцию >>>