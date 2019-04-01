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    Сервис электронной регистрации прав на недвижимость - новый договор о сотрудничестве между ЭТП ГПБ и ООО «БАНКОВСКИЙ ПАРТНЕР»

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    Москва, 01 апреля 2019 года. Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ) и Общество с ограниченной ответственностью «БАНКОВСКИЙ ПАРТНЕР» заключили договор о сотрудничестве по сервису «Организация электронного документооборота для обеспечения государственной регистрации недвижимости в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестре)».

    Сервис доступен для сделок купли-продажи недвижимости на первичном и вторичном рынке и позволяет зарегистрировать права на недвижимость с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи с соблюдением требований действующего законодательства в офисах агентства недвижимости.

    «Мы предлагаем профессиональным участникам рынка недвижимости и ипотеки – кредитным организациям, агентствам недвижимости, застройщикам современный цифровой сервис, который позволяет в режиме «одного окна» совершить сделку и зарегистрировать ее в Росреестре в кратчайший срок», - заявил генеральный директор ООО ЭТП ГПБ Михаил Константинов.

    О компании ООО «БАНКОВСКИЙ ПАРТНЕР»

    Ипотечный центр «Банковский партнер» работает с 2011 года на рынке недвижимости Санкт-Петербурга, Ленинградской области и во многих регионах России, помогает людям реализовать мечту о своей собственной квартире. Основными направлениями деятельности Компании является работа в сфере купли-продажи, аренды жилой и загородной недвижимости, ипотечное кредитование. 

    Сайт Компании: http://ipotekacenterspb.ru

    О компании ООО ЭТП ГПБ

    ООО ЭТП ГПБ – дочернее общество Газпромбанка (Банка ГПБ (АО)). Компания возглавляет ТОП-3 электронных площадок с 2014 года, где ведутся закупки по 223-ФЗ (по данным Минэкономразвития РФ), проводит торги для государственных корпораций, компаний с госучастием и государственных и коммерческих заказчиков. ЭТП ГПБ - это высокотехнологичная межотраслевая электронная торговая площадка, интегрированная с банковскими сервисами Банка ГПБ (АО), которая совместима с основными ERP и SRM системами, позволяет индивидуально моделировать бизнес-процессы, оказывает сервисы в области цифровых услуг и имеет наивысший рейтинг безопасности и отказоустойчивости. 

    Сайт Компании: https://etpgpb.ru/.


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