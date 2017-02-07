Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

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    Семинар 223-ФЗ и сфера его применения. Теория и практика работы на ЭТП ГПБ

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    Хотите знать больше о последних тенденциях рынка электронных торгов, приходите к нам на обучение. 10 февраля в Москве состоится семинар для поставщиков на тему: «223-ФЗ и сфера его применения. Теория и практика работы на ЭТП ГПБ».

    В рамках мероприятия вы узнаете о методах эффективного участия в торгах и защите ваших интересов, в случае возникновения спорных ситуаций. Большое внимание уделено практической части, где каждый сможет усовершенствовать свои навыки.

    Для регистрации на семинар напишите на е-mail: tarif@etpgpb.ru или позвоните по номеру 8 800 100-66-22

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