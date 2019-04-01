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    Правительство будет контролировать сферу госзакупок по единым правилам

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    Правительство РФ с 1 июля сможет утверждать единый порядок осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. Изменения вносятся в отдельные статьи 44-З. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации.

    Органы исполнительной власти регионов, уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок, получили возможность осуществлять полномочия органов местного самоуправления муниципального района и городского округа, уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок.

    Кроме того, закон содержит положение о том, что недобросовестные участники процедур госзакупок из РНП не смогут жаловаться на конкурентов, заявления будут возвращаться им без рассмотрения.

    Инициатива исключает право осуществляющих общественный контроль общественных объединений и юрлиц обжаловать в судебном порядке или в контрольный орган в сфере закупок действия заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, а также её членов.

    Мониторинг закупок, аудит и контроль в сфере госзакупок можно будет проводить не только в отношении государственных и муниципальных предприятий, но и в отношении юридических лиц, которые получили инвестиции на свои проекты по строительству.

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