Законы о госзакупках могут быть пересмотрены

В ближайшее время 44-ФЗ и 223-ФЗ будут доработаны, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев на пленарной сессии Красноярского экономического форума. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, на площадке правительства уже вызрела достаточно серьезная ситуация, что вот эти два знаковых законопроекта, по которым сегодня живет вся страна, требуют достаточно серьезных изменений. В ближайшее время они могут произойти.

Якушев отметил, что оба закона не раз подвергались критике из-за излишней бюрократизации.

Госдума ранее проголосовала за формирование рабочей группы по совершенствованию конкурсных процедур в рамках закона о госзакупках. Спикер палаты Вячеслав Володин предложил депутатам поработать эффективно в течение региональной недели, чтобы уже в начале апреля можно было выйти на решение по этому вопросу.

Глава Правительства Дмитрий Медведев на заседании расширенной коллегии Минфина заявил, что действующая контрактная система требует упрощения, не соответствует современным требованиям. Премьер-министр сообщил, что уже дал соответствующие требования.

Красноярский экономический форум в этом году проходит с 28 по 30 марта в обновленном формате Российского саммита конкурентоспособности. Ключевой темой форума стала роль конкурентоспособности в обеспечении развития российской экономики.