Закупки по нацпроекту МСП в 5 трлн руб. не потребуют увеличения заказчиков

Закупки для малого и среднего бизнеса объемом в 5 трлн руб., которые надо выполнить к 2024 г. в рамках нацпроекта МСП, не потребуют увеличения числа заказчиков из крупных компаний с госучастием. Об этом сообщил глава Корпорации МСП Александр Браверман, пишет ТАСС.

Согласно нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» объем закупок для малого бизнеса в 2019 г. должен составлять 3 трлн руб., в 2020 г. — 3,4 трлн руб., в 2021 г. — 3,8 трлн руб., в 2022 г. — 4,2 трлн руб., в 2023 г. — 4,6 трлн руб. и в 2024 г. — 5 трлн руб.

По словам Бравермана, расширение круга заказчиков по закупкам для МСП не потребуется. Тут вопрос в том, чтобы стимулировать малых и средних предпринимателей на качественное исполнение закупок и самих заказчиков на работу с малым бизнесом.

Также он подчеркнул, что при имеющейся специализированной квоте для малого бизнеса в 10%, сегодня заказчики в среднем совершают порядка 34% своих закупок у субъектов МСП. По итогам прошлого года общий объем закупок для малых и средних компаний составил порядка 3 трлн руб.