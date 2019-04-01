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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Исполнителей госконтрактов на казначейском сопровождении переведут на электронный документооборот в ЕИС

    Исполнителей госконтрактов на казначейском сопровождении переведут на электронный документооборот в ЕИС

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    Федеральное казначейство планирует перевести на электронный документооборот в рамках Единой информационной системы в сфере госзакупок исполнителей госконтрактов на казначейском сопровождении. Об этом заявила заместитель руководителя Казначейства Анна Катамадзе в ходе встречи с представителями госкомпаний.

    По словам А.Катамадзе, большой объем госзакупок находится на казначейском сопровождении — для них Казначейство открывает и ведет у себя лицевые счета. В настоящее время в рамках ЕИС для участников госзакупок реализован функционал электронного документооборота. В то же время документооборот по казначейскому сопровождению находится вне ЕИС, что создает определенные сложности.

    Казначейство планирует реализовать в ЕИС функционал электронного документооборота по госконтрактам, которые находятся на казначейском сопровождении. Причем этот документооборот должен будет охватить не только подрядчиков по таким контрактам, но и всех субподрядчиков.

    Помимо этого Казначейство намерено в ближайшее время запустить в промышленную эксплуатацию систему управления инцидентами.

    Федеральное казначействе рассчитывает, что система управления инцидентами позволит, в частности, автоматизировать процессы рассмотрения инцидентов. При этом, в рамках названной системы, планируется запуск онлайн-чата, который должен будет дополнить возможности колл-центра по обработке запросов пользователей ЕИС.

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