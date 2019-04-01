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    Изменились правила госзакупок у единственного поставщика

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    Изменились правила госзакупок товаров, работ и услуг у единственного поставщика, подрядчика или исполнителя. В конце марта в силу вступил соответствующий Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 518-ФЗ «О внесении изменения в статью 93 44-ФЗ.

    Теперь, правовые акты Президента РФ и Правительства РФ на основании поручений главы государства, касающиеся закупок для государственных нужд у единственного поставщика, должны содержать ряд требований к исполнителю заказа.

    Кроме предметов контракта и предельных сроков его исполнения, в документах необходимо обозначить обязанность единственного поставщика, подрядчика или исполнителя выполнить свои обязательства по контракту лично или с возможностью привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей. Также может быть указана обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта.

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