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    Минфин разрабатывает законопроект, устанавливающий ответственность банков за нарушения сроков госзакупок

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    Министерство финансов РФ начало разработку законопроекта, устанавливающего ответственность банков за нарушения сроков, предусмотренных законодательством в области проведения госзакупок. Уведомление о начале разработки соответствующих поправок размещено на портале проектов нормативных правовых актов.

    Как указано в пояснительной записке, проект федерального закона направлен на дополнение Кодекса об административных нарушениях положениями, устанавливающими ответственность банков за нарушение сроков, предусмотренных 44-ФЗ.

    Планируемый срок вступления законопроекта в силу — октябрь 2019 г.

    Напомним, ранее директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина РФ Татьяна Демидова сообщала, что ведомство ведет разработку законопроекта, призванного упростить и оптимизировать проведение госзакупок.

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