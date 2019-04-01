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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Правительство РФ изменило правила оценки заявок на строительные работы при госзакупках

    Правительство РФ изменило правила оценки заявок на строительные работы при госзакупках

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    Правительство РФ установило новые критерии при выборе подрядчика для строительства дорог и особо опасных объектов капитального строительства. Соответствующие поправки в правила оценки заявок при госзакупках опубликованы на сайте кабмина.

    Согласно поправкам, заказчик будет оценивать заявки по таким критериям, как количество исполненных контрактов по строительству, их общая стоимость, а также наибольшая цена одного из таких исполненных контрактов. Значимость нестоимостных критериев оценки при закупках увеличивается с 20 до 40%.

    В правительстве считают, что изменения исключат субъективные критерии заказчика при оценке заявок на участие в госзакупках, позволят расширить количество их участников, а также исключить коррупционные риски.

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