Правительство РФ изменило правила оценки заявок на строительные работы при госзакупках

Правительство РФ установило новые критерии при выборе подрядчика для строительства дорог и особо опасных объектов капитального строительства. Соответствующие поправки в правила оценки заявок при госзакупках опубликованы на сайте кабмина.

Согласно поправкам, заказчик будет оценивать заявки по таким критериям, как количество исполненных контрактов по строительству, их общая стоимость, а также наибольшая цена одного из таких исполненных контрактов. Значимость нестоимостных критериев оценки при закупках увеличивается с 20 до 40%.

В правительстве считают, что изменения исключат субъективные критерии заказчика при оценке заявок на участие в госзакупках, позволят расширить количество их участников, а также исключить коррупционные риски.