Сервис электронной регистрации прав на недвижимость - новый договор о сотрудничестве между ЭТП ГПБ и ООО «АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОД»

Москва, 27 марта 2019 года. Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ) и Общество с ограниченной ответственностью «АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОД» заключили договор о сотрудничестве по сервису «Организация электронного документооборота для обеспечения государственной регистрации недвижимости в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестре)».

Сервис доступен для сделок купли-продажи недвижимости на первичном и вторичном рынке и позволяет зарегистрировать права на недвижимость с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи с соблюдением требований действующего законодательства в офисах агентства недвижимости.

«Наши потребители сервиса – профессиональные участники рынка недвижимости и ипотеки - банки, агентства недвижимости, застройщики. Мы рады, что наша услуга востребована рынком недвижимости, т.к. современный цифровой сервис оперативно решает вопрос по государственной регистрации прав любых типов сделок с недвижимостью, в т.ч. с долевой собственностью без посещения МФЦ, отделений Росреестра, и с отсутствием расходов на нотариальные доверенности. Мы ценим время наших контрагентов, а наши партнеры оценили наш сервис», - заявил руководитель проекта ООО ЭТП ГПБ Александр Кильмет.

О компании ООО «АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОД»

Агентство недвижимости Зеленый город работает с 1994 года на рынке недвижимости Москвы, Зеленограда, Клина, Химкинского, Клинского и Солнечногорского районов. Агентство состоит в Гильдии Риэлторов Москвы (ГРМ) – добровольном профессиональном объединение компаний – участников рынка недвижимости Московского региона, заинтересованных в его развитии и повышении прозрачности.

Основными направлениями деятельности Компании является работа в сфере купли-продажи, аренды жилой и загородной недвижимости, ипотечное кредитование.



