ЭТП ГПБ примет участие в XV Юбилейном Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ»

ЭТП ГПБ примет участие в XV Юбилейном Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ». Эксперты площадки представят интересные кейсы по важным темам для СМП, для Заказчиков, по пользованию сервисами ЭТП ГПБ и по вопросам участия в электронных торгах. Приглашаем Поставщиков присоединиться к «Госзаказу».



Самое крупное мероприятие федерального уровня в сфере закупок - XV Юбилейный Всероссийский Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» состоится 3-5 апреля 2019 г. в Москве, на ВДНХ, в 75-м павильоне. Единственная в России дискуссионная и выставочная площадка федерального значения в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок традиционно объединит всех участников рынка: заказчиков, регуляторов, поставщиков, подрядчиков и исполнителей.

Спикеры ЭТП ГПБ

Эксперты ЭТП ГПБ представят интересные кейсы по различным областям электронных торгов.

Для представителей СМСП расскажут:

• кейсы применения сервиса "Субконтрактация" на примере реализованного в ПАО Газпром типа закупок для ТО и ТР;

• кейс применения сервиса "Прямая закупка по итогам торгов" на примере закупок пищевых продуктов, спецодежды, лекарств и повторяющихся услуг;

• тема экспертизы продукции совместно с ОНФ и ФАС.

По общим вопросам участия в торгах:

Банковское сопровождение, как механизм контроля целевого расходования денежных средств при реализации государственных и инвестиционных проектов;

Правила расчета и обоснования НМЦК при осуществлении закупок лекарственных средств.

По сервисам ЭТП ГПБ:

• Роль НСИ в организации снабжения;

• Торговый портал ЭТП ГПБ - как закупить любые ТРУ за 1 день? Возможности для Заказчиков.

Приглашаем Поставщиков на форум-выставку "Госзаказ-2019", 3-5 апреля 2019 года в Москве.

Время и место проведения

Когда: 3-5 апреля 2019 года

Где: Москва, Проспект Мира, 119, 75 павильон ВДНХ

Стоимость: вход на экспозицию бесплатный, условие участия в форуме узнавайте на сайте мероприятия.

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