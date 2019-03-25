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    ЭТП ГПБ примет участие в XV Юбилейном Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ»

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    ЭТП ГПБ примет участие в XV Юбилейном Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ». Эксперты площадки представят интересные кейсы по важным темам для СМП, для Заказчиков, по пользованию сервисами ЭТП ГПБ и по вопросам участия в электронных торгах. Приглашаем Поставщиков присоединиться к «Госзаказу». 

    Самое крупное мероприятие федерального уровня в сфере закупок - XV Юбилейный Всероссийский Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» состоится 3-5 апреля 2019 г. в Москве, на ВДНХ, в 75-м павильоне. Единственная в России дискуссионная и выставочная площадка федерального значения в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок традиционно объединит всех участников рынка: заказчиков, регуляторов, поставщиков, подрядчиков и исполнителей.

    Спикеры ЭТП ГПБ

    Эксперты ЭТП ГПБ представят интересные кейсы по различным областям электронных торгов.

    Для представителей СМСП расскажут:

    • кейсы применения сервиса "Субконтрактация" на примере реализованного в ПАО Газпром типа закупок для ТО и ТР;

    • кейс применения сервиса "Прямая закупка по итогам торгов" на примере закупок пищевых продуктов, спецодежды, лекарств и повторяющихся услуг;

    • тема экспертизы продукции совместно с ОНФ и ФАС.

    По общим вопросам участия в торгах:

    Банковское сопровождение, как механизм контроля целевого расходования денежных средств при реализации государственных и инвестиционных проектов;

    Правила расчета и обоснования НМЦК при осуществлении закупок лекарственных средств.

    По сервисам ЭТП ГПБ:

    • Роль НСИ в организации снабжения;

    • Торговый портал ЭТП ГПБ - как закупить любые ТРУ за 1 день? Возможности для Заказчиков.

    Приглашаем Поставщиков на форум-выставку "Госзаказ-2019", 3-5 апреля 2019 года в Москве.

    Время и место проведения

    Когда: 3-5 апреля 2019 года

    Где: Москва, Проспект Мира, 119, 75 павильон ВДНХ

    Стоимость: вход на экспозицию бесплатный, условие участия в форуме узнавайте на сайте мероприятия.

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