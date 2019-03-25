КОНТРАКТНУЮ СИСТЕМУ ОЖИДАЮТ ПЕРЕМЕНЫ!

22 марта в пресс-центре ТАСС в преддверии XV Всероссийского Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» состоялась пресс-конференция, основной темой которой стало обсуждение предстоящей реформы контрактной системы.



В пресс-конференции приняли участие: Роман Артюхин, руководитель Федерального казначейства; Михаил Евраев, заместитель руководителя ФАС России; Максим Рохмистров, аудитор Счетной палаты Российской Федерации; Татьяна Демидова, Директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Министерства финансов Российской Федерации; Антон Гетта, депутат Государственной Думы, координатор проекта Общероссийского народного фронта «ЗА честные закупки»; Андрей Садофьев, директор Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ».

Спикеры выразили общее мнение, что планы по реализации 12 национальных проектов амбициозны, но без упрощения процедур закупок выполнить их в поставленные руководством страны сроки может оказаться проблематичным. Поэтому нужны совместные усилия регуляторов, контролеров, экспертов, общественных организаций, законодателей в достижении поставленных целей. Об этом журналисты узнали из выступлений участников.

«Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным предложено создать рабочую группу, которая к началу апреля изучит возможности для корректировки закона о контрактной системе в сфере госзакупок. Рабочую группу возглавил Александр Жуков, Первый заместитель Председателя Государственной думы. На Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» мы рассмотрим главные задачи, которые необходимо обсудить и уже выходить на конкретные предложения, связанные с совершенствованием 44-ФЗ», - сказал в своем выступлении Антон Гетта.

Татьяна Демидова, как представитель главного регулятора контрактной системы, в числе планов Министерства отметила следующее: «В настоящее время на площадке Министерства финансов осуществляется подготовка законопроекта, мы его называем оптимизационный. Безусловно, это будет комплексный законопроект, он будет затрагивать все этапы закупочных процедур, начиная от этапа планирования до заключения и исполнения условий контракта».

Михаил Евраев предложил комплекс мер ФАС России по упрощению контрактной системы для заказчиков, совершенствованию электронных торгов и развитию новых быстрых способов закупки на электронных агрегаторах. Также он обратил внимание на необходимость сбалансировать законодательство о госзакупках путём внедрения понятия добросовестной репутации поставщиков и предоставления им права обжаловать решение заказчика при одностороннем расторжении контракта.

Роман Артюхин обратил внимание на то, что потенциал 44-ФЗ еще не исчерпан и в нем присутствует достаточное количество норм, которые могут быть успешно реализованы. В качестве примера он привел проект прошлого года, который должен получить дальнейшее распространение – это структурирование документов и сведений в ЕИС в части закупки лекарственных препаратов.

Максим Рохмистров описал общую картину, сложившуюся в закупках. Подчеркнув значимость системы закупок в развитии экономики страны, он привел следующие цифры: в 2018 году совокупный объем объявленных открытых государственных и корпоративных закупок составил около 31,9 трлн рублей, снизившись по сравнению с аналогичными показателями за 2017 год на 3,6 %. «Наша общая задача – и общественных организаций, и Минфина России, и Федерального казначейства, и Минкомразвития, и правительства в целом – заключается в повышении уровня конкуренции в системе государственных закупок. В этом позитивную роль сыграет цифровизация процесса». Вопросы, посвященные цифровизации закупок, обозначены в числе приоритетных для рассмотрения на XV Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ».

Максим Рохмистров на пресс-конференции выполнил приятную миссию: вручил Антону Гетте благодарность, подписанную Председателем Счетной Палаты РФ А. Л. Кудриным за большой вклад проекта ОНФ «ЗА честные закупки» в развитие системы закупок.

Андрей Садофьев, директор Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» подчеркнул важность взаимодействия всех участников системы закупок в реализации мер, направленных на реформирование контрактной системы: «Упрощение закупок – это и есть начало большого пути, итогом которого станет удовлетворенность каждого гражданина процессами, происходящими в современной России».

Юбилейный XV Всероссийский Форум-выставка пройдет с 3 по 5 апреля на ВДНХ. Основной повесткой станет регулирование контрактной системы, снижение трудозатрат заказчиков, развитие конкуренции и вхождение в систему госзаказа МСП и расширение автоматизированных функций ЕИС.