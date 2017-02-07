Новое в закупках: ряду гупов разрешено поводить все торги по 223-ФЗ

С Нового Года закупки государственных и муниципальных унитарных предприятий подпадают под действие контрактной системы. Однако ряду компаний удалось избежать этого перехода всего за день до вступления в силу новых положений. Распоряжение Правительства РФ утвердило перечень федеральных государственных унитарных предприятий, которые имеют существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан Российской Федерации, обороноспособности и безопасности государства. Данные предприятия продолжат проводить закупки по 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Всего в правительственный перечень вошло 64 федеральных унитарных предприятия. Так, в список попал ряд государственных СМИ (ВГТРК, Останкино, Россия Сегодня), предприятия ФСО, ФСБ, Министерства обороны РФ, ФГУПы корпорации "РосАтом", а также часть предприятий Управления делами Президента РФ, включая "Президент-Сервис", торговый дом "Кремлевский" и некоторые другие. Принять участие в их торгах можно будет по прежним правилам – в соответствии с утверждёнными закупочными положениями заказчиков.

В целом, это ожидаемое решение. Для многих таких предприятий проведение закупок по жестким требованиям контрактной системы является непростой задачей. Особенные трудности при закупках по новым для них условиям ждут управляющие компании сферы ХЖК и фармацевтические компании.

Большинство унитарных предприятий, как и планировалось, будет вынуждено работать по строгим правилам 44-ФЗ. Спасительным выходом для тех из них, кто не сможет приспособиться к новым условиям проведения закупок, может быть смена организационно-правовой формы, позволяющая выйти из-под жестких требований закона о контрактной системе.