Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Минфин готовит законопроект по оптимизации госзакупок

    Минфин готовит законопроект по оптимизации госзакупок

    Поделиться

    Министерство финансов РФ ведет разработку законопроекта, призванного упростить и оптимизировать проведение госзакупок. Об этом заявила глава департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Татьяна Демидова.

    По её словам, инициатива включает в себя целый комплекс мер, охватывающих все этапы закупочного процесса. В частности, предлагается сократить срок формирования и размещения плана закупки с одного года до трёх месяцев до её начала. Кроме того, предполагается ввести единые правила нормирования госзакупок, а также сократить сроки их проведения.

    Демидова рассказала о планирующейся оптимизации способов проведения госзакупок — останутся аукцион, конкурс и запрос котировок.

    Также Минфин предлагает избавить от цикличности закупочного процесса, когда заказчик обязан проводить закупку до тех пор, пока не появится хотя бы один участник.

    В Министерстве рассчитывают, что законопроект будет принят до конца 2019 г.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить