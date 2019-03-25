Минфин готовит законопроект по оптимизации госзакупок

Министерство финансов РФ ведет разработку законопроекта, призванного упростить и оптимизировать проведение госзакупок. Об этом заявила глава департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Татьяна Демидова.

По её словам, инициатива включает в себя целый комплекс мер, охватывающих все этапы закупочного процесса. В частности, предлагается сократить срок формирования и размещения плана закупки с одного года до трёх месяцев до её начала. Кроме того, предполагается ввести единые правила нормирования госзакупок, а также сократить сроки их проведения.

Демидова рассказала о планирующейся оптимизации способов проведения госзакупок — останутся аукцион, конкурс и запрос котировок.

Также Минфин предлагает избавить от цикличности закупочного процесса, когда заказчик обязан проводить закупку до тех пор, пока не появится хотя бы один участник.

В Министерстве рассчитывают, что законопроект будет принят до конца 2019 г.