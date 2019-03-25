Порядок контроля в сфере госзакупок будет изменен

Порядок организации контроля будет изменен. Государственная дума РФ приняла соответствующий законопроект, направленный на совершенствование контрольно-надзорной деятельности при проведении процедур отбора поставщиков при госзакупках.

Согласно документу, Правительство РФ должно утвердить единый порядок контроля за проведением госзакупок. В свою очередь, органы контроля должны заниматься проверками заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, закупочных комиссий и их членов, уполномоченных органов и учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок. При этом порядок проведения таких проверок должно будет определить Правительство РФ.

Также предусматривается предоставление муниципальным органам власти права передавать свои закупочные функции на региональный уровень, введение запрета на совмещение в одном органе функций по контролю и по осуществлению закупок, введение риск-ориентированного подхода, введение оценки эффективности работы органов контроля.

Кроме того, предлагается распространить нормы 44-ФЗ, регулирующие мониторинг закупок, аудит и контроль в сфере закупок, на негосударственные юридические лица при предоставлении им бюджетных инвестиций для реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства.