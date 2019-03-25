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    К рейтингам банков, выдающим гарантии по госконтрактам, предъявят новые требования

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    Министерство финансов предлагает смягчить требования к минимальному уровню рейтинга для банков, имеющих право выдавать банковские гарантии по госконтрактам. Проект изменений опубликован на портале нормативно правовых актов.

    С 1 января 2020 г. запланировало резкое (на три ступени) повышение уровня рейтингов по национальной шкале для банков, выдающих гарантии в рамках госзакупок. Если сейчас рейтинг должен быть не ниже уровня «B-(RU)» по шкале Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) и не ниже уровня «ruB-» по шкале агентства «Эксперт РА», то со следующего года требования станут строже – не ниже уровня «BB-(RU)» от АКРА и (или) «ruBB-» от «Эксперт РА». Поднимать требование к рейтингу планируется постепенно – на одну ступень в год, говорится в документе.

    В случае принятия изменений, у банков появится возможность и время подстроиться под новые требования к выдаче банковских гарантий для обеспечения заявок и исполнения госконтрактов.

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