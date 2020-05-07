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    ФАС разъяснила спорные вопросы по 44-ФЗ и 223-ФЗ

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    Федеральная антимонопольная служба РФ подготовила разъяснения для формирования единой практики правоприменения территориальными антимонопольными органами при рассмотрении жалоб и проведении проверок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

    Разъяснение касается вопросов определения критериев формирования лота на закупках по содержанию и ремонту автодорог. В документе приведены критерии, нарушение которых в совокупности свидетельствует о неправомерном формировании лота.

    Еще одно разъяснение касается вопросов, связанных с отзывом бюджетных ассигнований при секвестре бюджетов.

    Третье разъяснение посвящено порядку формирования лота при закупке модульных фельдшерско-акушерских пунктов. В документе перечислены критерии, нарушение которых в совокупности свидетельствует о неправомерном формировании лота.

    Четвертое разъяснение информирует о порядке проведения закупок по организации строительства объектов «под ключ» по 223-ФЗ.

    Как сообщил заместитель руководителя ФАС РФ Михаил Евраев, разъяснения подготовлены в рамках продолжения работы по унификации правоприменительной практики в сфере 44-ФЗ и 223-ФЗ на всей территории страны.

    Заказчики могут формировать лоты с меньшей стоимостью, чем указана в разъяснениях, для создания более благоприятной конкурентной среды и снижения стоимости закупок.

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