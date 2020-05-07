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    Минфин определил случаи заключения госконтрактов с единственными поставщиками

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    Министерство финансов РФ подготовило проект правительственного постановления, определяющего «иные случаи» заключения государственных контрактов с единственными поставщиками, пишет «Интерфакс».

    Министерство определило четыре общих случая, в которых возможно заключение госконтрактов с единственными поставщиками. Не считая тех, которые уже указаны в 44-ФЗ.

    В их числе заключение соответствующего контракта с единственным поставщиком, определенным протоколом заседания правительства РФ, протоколами координационных и совещательных органов под руководством председателя правительства РФ, планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

    Также по аналогичным основаниям (протокол заседания правительства РФ и т.д.) может быть принято решение о проведении конкретной закупки у единственного поставщика.

    Еще одним общим случаем названо проведение закупки у единственного поставщика, определенного поручением председателя правительства РФ по исполнению решений Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса, мероприятий плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях пандемии.

    Кроме того, Минфин предлагает закупать у единственных поставщиков при использовании средств резервного фонда правительства РФ, резервных фондов высших исполнительных органов власти субъектов РФ.

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