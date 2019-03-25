ФАС - способов госзакупок может стать меньше

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала новый пакет мер по совершенствованию законодательства о закупках. Прежде всего, речь идет об исключении избыточно сложных процедур, пишет «Коммерсантъ».

«Мы предлагаем исключить такие избыточные способы госзакупок, как запрос предложений, проведение двухэтапного конкурса и конкурса с ограниченным участием», – рассказал замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаил Евраев. Если торги сорвались, то госзаказчик сможет заключать контракт с единственным поставщиком на условиях документации о торгах. Предложение планируется обсуждать с Минфином, Федеральным казначейством, заказчиками и участниками рынка.

Также предлагается разрешить компаниям обжаловать решение госзаказчика о расторжении контракта в одностороннем порядке. Такое расторжение чревато как потерей контракта, так и обеспечения по нему, вне зависимости от того, добросовестно ли компания исполняла контракт. Компаниям хотят дать право обжаловать включение в реестр недобросовестных поставщиков, ограничив срок рассмотрения пятью рабочими днями.

Чтобы участники меньше страдали от «профессиональных жалобщиков», ФАС предлагает брать плату с тех, чья жалоба признана необоснованной. Служба считает, что претензионная переписка между заказчиками и поставщиками должна осуществляться через Единую информационную систему, что сделает ее прозрачной для контролирующих и судебных органов. Дистанционное рассмотрение упростит жизнь заказчикам и поставщикам из отдаленных регионов. Также ФАС предлагает шире использовать «Независимый регистратор» – систему, записывающую электронные торги.

Изменения должны коснуться и способов закупок, настаивает ФАС. Для всех крупных торгов должна быть введена предквалификация участников. «Так, доступ к крупным закупкам получат только те, у кого уже есть опыт выполнения аналогичных контрактов на меньшую сумму», – поясняет Евраев. А на меньшие торги смогут приходить участники без опыта работы.

Электронные аукционы должны быть упрощены. Для поставщиков ФАС хочет сделать отдельный репутационный рейтинг. Саму процедуру закупок нужно ускорить, считает ФАС.