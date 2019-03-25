Недобросовестные поставщики не смогут пожаловаться на других конкурсантов

Проверку сферы госзакупок смогут проводить по заявлению о нарушениях от гражданина или юридического лица. При этом от недобросовестных подрядчиков жалобы не примут. Такие поправки Госдума приняла во втором чтении.

Правительство будет устанавливать единый порядок процедур контроля в области госзакупок и показатели, по которым будут оценивать эффективность деятельности органов, контролирующих эту сферу на местах.

Также, уточнены полномочия федеральных, региональных и муниципальных властей, предусматриваются дополнительные признаки, по которым смогут проводить проверки. В том числе это заявление юридического или физического лица о нарушениях законодательства и нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок.

Кроме того, согласно законопроекту, мониторинг закупок, аудит и контроль в этой сфере станут проводить не только в отношении государственных и муниципальных учреждений и предприятий, но и в отношении юрлиц, которые получили инвестиции проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства.