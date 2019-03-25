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    Правительство начнет оценивать контрольные органы в сфере госзакупок

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    Правительство РФ может начать утверждать порядок, который определяет правила контроля за госзаказчиками, контрактными службами и управляющими, закупочными комиссиями, а также операторами электронных площадок. Новый законопроект Госдума рассмотрит во втором чтении.

    Цель законопроекта – формирование вертикали процедурного контроля, обеспечение единства правоприменительной практики и методологии реализации контрольных полномочий на федеральном и региональном уровнях.

    Оценивать эффективность деятельности контрольных органов предполагается по показателям контрольно-надзорной деятельности, механизмам сбора информации, а также порядку анализа показателей контрольно-надзорной деятельности и применении его результатов.

    В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств законопроектом предусматривается распространение положений Федерального закона, регулирующих мониторинг закупок, аудит, контроль в сфере закупок, на юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями.

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