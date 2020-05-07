Минфин разработал порядок отражения в плане-графике малых закупок

Министерство финансов РФ предлагает дополнить перечень случаев, в которых информация о закупке включается в план-график в форме отдельной строки. Об этом говорится в проекте правительственного постановления «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

Документом планируется дополнить п. 18 положения о порядке формирования, утверждения, внесения изменений и размещения планов-графиков закупок в ЕИС, об особенностях включения информации и о требованиях к форме планов-графиков закупок новым подп. «г1», в соответствии с которым отдельной строкой в план-график включаются закупки, которые планируется проводить в соответствии с ч. 12 ст. 93 44-ФЗ, в размере годового объема финансового обеспечения соответствующих закупок.

При этом графы 3, 4, 12, 14 раздела 2 формы плана-графика не заполняются. В качестве наименования объекта закупки указывается, что закупка товара осуществляется в электронной форме с использованием электронной площадки на основании п. 4 или п. 5 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ.

Напомним, с 1 июля ст. 93 44-ФЗ будет дополнена ч. 12, согласно которой заказчики будут вправе закупать товары на сумму, не превышающую 3 млн руб., в случаях, предусмотренных подп. 4 и подп. 5 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ, в электронной форме с использованием электронной площадки.