Функции клирингового центра по спецсчетам для госзакупок возьмет казначейство

Федеральное казначейство планирует взять на себя функции клирингового центра по спецсчетам для размещения средств обеспечения заявок на участие в госзакупках. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам заместителя руководителя Казначейства Анны Катамадзе, сейчас Минфин, Федеральная антимонопольная служба и Казначейство обсуждают вопрос организации такого клирингового центра на базе Единой информационной системы в сфере госзакупок. Необходимость организации такого центра связана с тем, что с работой механизма спецсчетов пока дела обстоят плохо.

Катамадзе отметила, что по нормам 44-ФЗ и сопутствующих подзаконных актов, между всеми участниками процесса осуществлена интеграция, но нет единого центра, который бы подтверждал, что деньги участника действительно заблокированы на спецсчете и что он может принять участие в закупке. Банки, в свою очередь, не являются субъектами контроля и нет возможности на них воздействовать.

Применение спецсчетов является обязательным условием для осуществления госзакупок с применением электронных процедур на определенных правительством ЭТП. На данный момент право открывать и вести спецсчета имеют около 20 банков. По данным Минфина, на конец прошлого года участники госзакупок открыли около 170 тыс. спецсчетов.