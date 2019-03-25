У Счетной палаты появятся новые полномочия по контролю за госзакупками

Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении полномочий Счетной палаты. Ведомство может получить новые рычаги контроля над бюджетными расходами, в частности аудиторы смогут проверять госкомпании, а также расходование субсидий любыми предпринимателями.

Сейчас Счетная палата может проводить проверку только «головных компаний». В случае принятия нового закона в перечень объектов госаудита будут включены хозяйственные товарищества и общества с участием госкорпораций, госкомпаний и публично-правовых компаний в их уставных капиталах. Также палата сможет проводить проверки в отношении юрлиц, ИП, физлиц, которые производят товары или оказывают услуги, получая федеральные субсидии. Таким образом, ведомство сможет проверять не только тех, кто разместил госзаказ, то есть госорганы, но и тех, кто исполнял.

Палата сможет оценивать эффективность использования бюджетных средств на всех стадиях их движения – от получателей средств в лице региональных чиновников до предприятий, которые будут на конкурсной основе определены как исполнители.

Новый документ подготовлен как по инициативе депутатов, так и руководства самой Счетной палаты, которая собирается создать сквозную систему контроля над реализацией нацпроектов и стать «центром компетенций» в сфере борьбы с коррупцией.