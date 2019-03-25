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    В Нижнем Новгороде открылся удостоверяющий центр "ЭТП ГПБ Консалтинг"

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    Удостоверяющий центр ООО «ЭТП ГПБ Консалтинг» увеличил количество точек обслуживания клиентов. Теперь получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (КЭП) можно в Нижнем Новгороде!


    Адрес: г. Нижний Новгород, Площадь Свободы, д. 4, доп.офис 001/1005 Газпромбанка.

    Время работы: пн-пт с 9.00 до 18.00

    Контакты:

    e-майл: ca@etpgpb.ru

    Тел.: 8(831)422-19-08


    Заказать электронную подпись можно удобным для вас способом:

    • оставить заявку на сайте https://etpgpb.ru/uc/
    • позвонить по номеру телефона 8-800-100-65-49
    • позвонить по номеру телефона 8(831)422-19-08
    • прийти и лично проконсультироваться в точку обслуживания
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