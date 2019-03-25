В Нижнем Новгороде открылся удостоверяющий центр "ЭТП ГПБ Консалтинг"

Удостоверяющий центр ООО «ЭТП ГПБ Консалтинг» увеличил количество точек обслуживания клиентов. Теперь получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (КЭП) можно в Нижнем Новгороде!
Адрес: г. Нижний Новгород, Площадь Свободы, д. 4, доп.офис 001/1005 Газпромбанка.
Время работы: пн-пт с 9.00 до 18.00
Контакты:
e-майл: ca@etpgpb.ru
Тел.: 8(831)422-19-08
Заказать электронную подпись можно удобным для вас способом:
- оставить заявку на сайте https://etpgpb.ru/uc/
- позвонить по номеру телефона 8-800-100-65-49
- позвонить по номеру телефона 8(831)422-19-08
- прийти и лично проконсультироваться в точку обслуживания