Временно разрешено увеличить размер авансирования по госконтрактам до 50%

Правительство РФ временно разрешило увеличить размер авансирования по госконтрактам до 50%. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Документ дополняет правительственное постановление о реализации федерального бюджета нормой, по которой главные распорядители средств федерального бюджета (и их подведомственные организации) смогут в 2020 г. предусмотреть авансовые платежи по госконтрактам в объеме до 50% от цены контракта.

Норма также распространяется на субсидии из федеральной казны бюджету того или иного субъекта РФ. При условии, что эти субсидии предназначены для финансирования работ в сфере строительства.

Вопрос увеличения авансирования по госконтрактам поднимался ранее Минпромторгом в отношении закупок продукции российской промышленности, включая гражданскую продукцию предприятий оборонно-промышленного комплекса. После начала пандемии коронавирусной инфекции и введения в РФ режима самоизоляции стали говорить об увеличении авансирования по всем госзакупкам.