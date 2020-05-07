Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Временно разрешено увеличить размер авансирования по госконтрактам до 50%

    Временно разрешено увеличить размер авансирования по госконтрактам до 50%

    Поделиться

    Правительство РФ временно разрешило увеличить размер авансирования по госконтрактам до 50%. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

    Документ дополняет правительственное постановление о реализации федерального бюджета нормой, по которой главные распорядители средств федерального бюджета (и их подведомственные организации) смогут в 2020 г. предусмотреть авансовые платежи по госконтрактам в объеме до 50% от цены контракта.

    Норма также распространяется на субсидии из федеральной казны бюджету того или иного субъекта РФ. При условии, что эти субсидии предназначены для финансирования работ в сфере строительства.

    Вопрос увеличения авансирования по госконтрактам поднимался ранее Минпромторгом в отношении закупок продукции российской промышленности, включая гражданскую продукцию предприятий оборонно-промышленного комплекса. После начала пандемии коронавирусной инфекции и введения в РФ режима самоизоляции стали говорить об увеличении авансирования по всем госзакупкам.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить