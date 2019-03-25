Сервис электронной регистрации прав на недвижимость - новый договор о сотрудничестве между ЭТП ГПБ и ООО «БП МСК Центр»

Москва, 25 марта 2019 года. ООО ЭТП ГПБ и ООО «БП МСК Центр» заключили договор о сотрудничестве по сервису «Организация электронного документооборота для обеспечения государственной регистрации недвижимости в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестре)».

Сервис доступен для сделок купли-продажи недвижимости на первичном и вторичном рынке и позволяет зарегистрировать права на недвижимость с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи с соблюдением требований действующего законодательства в офисах агентства недвижимости.

«Данный продукт для наших контрагентов является конкурентным преимуществом и ведёт к увеличению оборачиваемости сделок, а для их клиентов - решает вопрос по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним без посещения МФЦ, отделений Росреестра или нотариуса. Кроме того, использование сервиса позволяет избежать дополнительных расходов в связи с оформлением нотариальных доверенностей и привлечением посредников», - заявил генеральный директор ООО ЭТП ГПБ Михаил Константинов.

О компании ООО «БП МСК Центр»

Ипотечно-залоговый центр Москвы ООО «Банковский партнер МСК Центр» активно развивает и внедряет новые технологии для решения самых амбициозных задач, осуществляет полный комплекс услуг и юридическое сопровождение сделки от подачи заявки до получения Свидетельства о собственности. ООО «БП МСК Центр» является официальным партнером более, чем 20 банков Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.