Как изменятся закупки государства и госкомпаний через 1,5 года

Государственная Дума РФ планирует провести в марте второе чтение поправок к законам 44-ФЗ и 223-ФЗ. Речь идет о том, что заказчики с 1 января 2018 г. смогут проводить любые открытые закупки в электронной форме, а с 1 июля 2018 г. прием заявок на участие в торгах через электронные торговые площадки (ЭТП) станет уже обязательным.

В электронную форму планируется перевести и новые способы определения поставщиков: закупки с ограниченным участием и двухэтапные аукционы, позволяющие заказчикам вводить дополнительные требования к поставщикам. ЭТП смогут получать прибыль от размещения заявок по стандартным тарифам, установленным Правительством.

Платежные операции будут проходить через счета аккредитованных Правительством РФ банков. Какие банки будут аккредитованы, пока неизвестно. Решение обнародуют в июне 2017 г.

Для госкомпаний вводится закрытый список конкурентных способов закупок. По данным Федеральной антимонопольной службы и Министерства экономического развития, сейчас используется свыше 4 000 неконкурентных способов закупки. Торги по 44-ФЗ будут проходить в обязательном порядке на шести аккредитованных площадках, там же будут осуществляться тендеры по приватизации.

Закупки по 223-ФЗ заказчики смогут по-прежнему осуществлять на любых из 160 коммерческих площадок, но только при условии внесения информации о торгах в Единую информационную систему (ЕИС).

Изменения в системе закупок будут проходить без перераспределений зон ответственности органов власти. Минэкономразвития по-прежнему будет работать над созданием каталога товаров, работ и услуг, необходимого для системы госзакупок. Это не позволит заказчикам проводить торги по ценам выше рыночных. В основу каталога будет положен общероссийский классификатор ОКПД-2. Закупки лекарственных препаратов будут проводиться по каталогу уже с 1 марта 2017 г., прочих товаров и услуг — с 1 октября 2017 г.

Все эти новости не вызвали энтузиазма среди участников рынка. Банки, малый и средний бизнес, а также сами площадки считают нововведения нерациональными, и вот почему.

Прежде всего, нет универсальной модели взаимодействия ЭТП и аккредитованных банков. Каждый банк, по крайней мере поначалу, будет устанавливать правила сам. Тарифы на размещение заявок, которые планируется ввести вместо процентных отчислений площадкам, снизят уровень ответственности участников торгов. Составление каких-либо списков – в том числе, списка конкурентных методов закупок – всегда чревато излишней законотворческой деятельностью и свидетельствует о непродуманности системы.

Работа по классификатору ОКПД-2 уже вызвала массу вопросов на рынке лекарственных препаратов. Есть вероятность, что часть лекарств в государственных аптеках просто исчезнет.

ЕИС подвергается в последнее время жёсткой критике участников рынка. К концу сентября 2016 г. количество жалоб в ФАС и Счетную палату увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным показателем 2015 г. Основные рекламации касались неконкурентности и неэкономичности способов закупок. Согласно данным Счетной палаты, экономия составляет лишь 1,8% от начальной максимальной цены.

Вывод: Возможные нововведения упростят доступ к торговым процедурам, а также предоставят возможность поставщикам сохранять проценты от денежных средств за обеспечение заявки в размере 0,5% до 5% от начальной максимальной цены контракта. Однако, при всех плюсах, риски от существенного реформирования также высоки, т.к. рынок ЭТП подвергнется глобальным изменениям.