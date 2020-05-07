Утверждены правила списания неустоек за неисполненные контракты в 2020 г.

С 27 апреля утверждены правила списания неустоек из-за неисполнения обязательств по контрактам в 2020 г. Соответствующая информация содержится в постановлении Правительства РФ № 591.

Теперь правила, которые применялись к списанию начисленных поставщику неустоек из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения контрактов в 2015 г. и 2016 г., применяются и к списанию сумм неустоек за неисполненные обязательства по контрактам в 2020 г.

Правила применяются к контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме, за исключением контрактов, по которым в 2020 г. изменены по соглашению сторон условия о сроке исполнения контракта, и/или цене контракта, и/или цене единицы товара, работы, услуги, и/или количестве товаров, объеме работ, услуг. Если обязательства не были исполнены в полном объеме из-за не зависящих от контрагента обстоятельств, в частности распространения коронавируса.

Все ранее действующие нормы правил распространяются и на списание сумм неустоек по контрактам, обязательства по которым не исполнены или ненадлежащим образом исполнены в 2020 г.

Неуплаченные суммы неустоек, которые начислены из-за неисполнения обязательств в период распространения коронавируса, списываются заказчиком вне зависимости от их суммы. При этом основанием о принятии решения о списании является исполнение (при наличии) контрагентом обязательств по контракту в 2020 г., подтвержденное актом приемки или другим документом, и письменное обоснование обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта, представленное заказчику с приложением подтверждающих документов.