«Российские коммунальные системы» соберут поставщиков на единой площадке

24 апреля 2019 года состоится открытый Съезд поставщиков группы компаний «Российские коммунальные системы». Мероприятие для производителей и предпринимателей будет организовано впервые в истории РКС и пройдет под девизом «Развитие совершенного сотрудничества. Прямой диалог».



В рамках мероприятия будет представлен обзор планов РКС на 2020-2022 годы в части закупки материалов и оборудования, реализации инвестиционных проектов. Перед участниками выступят первые лица компании, которые расскажут о новых подходах компании в вопросах квалификационного отбора и организации конкурсных процедур, развитии прямого диалога для дальнейшего сотрудничества.

«Усилия РКС направлены на расширение конкуренции и открытый диалог с рынком. Задачей съезда станет знакомство с поставщиками и подрядчиками напрямую и привлечение к сотрудничеству новых участников конкурсов как из числа малого и среднего бизнеса, так и из числа крупных межрегиональных компаний, в том числе из регионов России», – комментирует предстоящее событие директор по снабжению ГК «Российские коммунальные системы» Оксана Бычкова.

Производители и предприниматели смогут установить прямой диалог с профильными специалистами и получить информацию о новых возможностях сотрудничества, открытости доступа к конкурсам и требованиям при отборе поставщиков и подрядчиков. После официальных выступлений участники съезда смогут задать интересующие вопросы представителям РКС.

Приглашаем к участию в съезде руководителей заинтересованных компаний – производителей и поставщиков материалов и оборудования для сферы водоснабжения и водоотведения, проектных и строительных организаций. Мероприятие состоится в Москве 24 апреля с 09:00 до 14:00 часов в Президент-Отеле (ул. Большая Якиманка, 24), «Красный зал». Вход на конференцию осуществляется бесплатно по приглашению.

Регистрация пользователей до 15 апреля. Регистрация по ссылке: http://www.roscomsys.ru/registration/





ГК «Российские коммунальные системы» - крупнейший оператор водоснабжения и водоотведения в России. Клиентами РКС являются свыше 5 млн. физических лиц в 8 регионах России - Пермском крае, Амурской, Кировской, Самарской, Тамбовской, Пензенской, Ульяновской областях и Республике Карелия. Компания обслуживает более 6 тыс. километров водопроводных сетей и свыше 4,7 тыс. километров канализационных сетей. Совокупная выручка компании за 2017 год превысила 32,6 млрд рублей. Накопленный объем инвестиций в объекты ЖКХ составляет 22,8 млрд рублей. Численность персонала - 9,5 тысяч человек.

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Пресс-служба РКС

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