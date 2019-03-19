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    ООО ЭТП ГПБ подвергся DDOS-атаке

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    18.03.2019 г. в период с 12 ч 00 мин до 13 ч 00 мин (время московское) программно-аппаратный комплекс электронной площадки, оператором которой является ООО ЭТП ГПБ, подвергался DDOS-атаке*, в результате чего у пользователей доступ к ресурсам электронной площадки был временно ограничен либо отсутствовал полностью.

    Сроки проведения и/или окончания закупок, по которым поступили жалобы в период отсутствия доступа к электронной площадке, будут перенесены, в том числе также будет перенесено проведение торгов, если иное не оговорено с Заказчиками.

     Уведомления о переносе соответствующих сроков будут направлены пользователям в личные кабинеты.

    ООО ЭТП ГПБ приносит извинения за доставленные неудобства и сожалеет о сложившейся ситуации.

     * DDOS-атака (от англ. Distributed Denial of Service) – совокупность преднамеренных действий, приводящих к перегрузке серверов, зависанию системы из-за большого количества ложных запросов из сети Интернет.

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