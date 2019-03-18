Минсельхоз разработал проект типового госконтракта на поставку продуктов питания

Министерство сельского хозяйства РФ подготовило проект типового госконтракта на поставку продуктов питания. Документ опубликован на портале проектов правовых актов.

В госконтракте теперь будут определены его предмет, цена, порядок расчетов, порядок, сроки и условия поставки и приема продуктов, права и обязанности сторон, упаковка товара, его качество и срок годности, ответственность сторон, а также обеспечение исполнения контракта. Документом предполагается наличие шести приложений к госконтракту: cпецификации, технического задания, формы заявки, графика (этапов) поставки, перечня адресов поставки, формы акта сдачи-приемки товара.

Ожидается, что цена такого контракта будет включать в себя: стоимость товара, расходы по оплате всех необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку, погрузку и разгрузку товара, гарантийные обязательства и другие расходы поставщика, связанные с исполнением обязательств по госконтракту. Цена госконтракта будет твердой и станет действовать в течение всего срока его исполнения.

Кроме того, при установлении заказчиком авансового платежа в госконтракте предлагается определять его величину в процентах от цены контракта с учетом НДС. В случае, если предварительная оплата не предусмотрена, оплата каждой партии товара, определенной на основании заявки, будет производиться заказчиком на основании счета, предоставленного поставщиком, в течение определенного количества рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки товара.

Независимая антикоррупционная экспертиза документа завершится 20 марта, а общественное обсуждение – 28 марта.