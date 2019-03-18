Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Минсельхоз разработал проект типового госконтракта на поставку продуктов питания

    Минсельхоз разработал проект типового госконтракта на поставку продуктов питания

    Поделиться

    Министерство сельского хозяйства РФ подготовило проект типового госконтракта на поставку продуктов питания. Документ опубликован на портале проектов правовых актов.

    В госконтракте теперь будут определены его предмет, цена, порядок расчетов, порядок, сроки и условия поставки и приема продуктов, права и обязанности сторон, упаковка товара, его качество и срок годности, ответственность сторон, а также обеспечение исполнения контракта. Документом предполагается наличие шести приложений к госконтракту: cпецификации, технического задания, формы заявки, графика (этапов) поставки, перечня адресов поставки, формы акта сдачи-приемки товара.

    Ожидается, что цена такого контракта будет включать в себя: стоимость товара, расходы по оплате всех необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку, погрузку и разгрузку товара, гарантийные обязательства и другие расходы поставщика, связанные с исполнением обязательств по госконтракту. Цена госконтракта будет твердой и станет действовать в течение всего срока его исполнения.

    Кроме того, при установлении заказчиком авансового платежа в госконтракте предлагается определять его величину в процентах от цены контракта с учетом НДС. В случае, если предварительная оплата не предусмотрена, оплата каждой партии товара, определенной на основании заявки, будет производиться заказчиком на основании счета, предоставленного поставщиком, в течение определенного количества рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки товара.

    Независимая антикоррупционная экспертиза документа завершится 20 марта, а общественное обсуждение – 28 марта.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить